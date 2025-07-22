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بفستان قصير..مي سليم على البحر والجمهور يغازلها

06:41 م الثلاثاء 22 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مي سليم على انستجرام
  • عرض 5 صورة
    مي سليم
  • عرض 5 صورة
    مي سليم تستمتع بعطلتها الصيفية
  • عرض 5 صورة
    مي سليم على البحر
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كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة مي سليم الاستمتاع بعطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، ونشرت صور جديدة من رحلتها عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت مي سليم في الصور بإطلالة صيفية خطفت بها الأنظار على البحر، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور وجاءت:" أجمل واحدة على البحر، عروسة البحر، نجمة البحر، شياكة وجمال".

وكانت آخر مشاركات مي سليم الفنية بمسرحية "المجانين" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي وعرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن، الفنانة مي سليم تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "السجل الأسود" ويشاركها البطولة كل من خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، محمد نجاتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج جميل جميل المغازي.

الفنانة مي سليم مي سليم بفستان قصير مي سليم على إنستجرام مي سليم على البحر
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