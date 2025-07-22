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بالفيديو.. رقص محمد فراج وريهام عبدالغفور من كواليس "كتالوج" وبسنت شوقي تعلق

06:36 م الثلاثاء 22 يوليو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رقص ريهام عبدالغفور ومحمد فراج
  • عرض 4 صورة
    رقص محمد فراج وريهام عبدالغفور كواليس كتالوج
  • عرض 4 صورة
    رقص ريهام عبدالغفور ومحمد فراج
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور الجمهور مقطع فيديو من كواليس مسلسل "كتالوج".

ونشرت ريهام عبدالغفور فيديو وهي ترقص "سالسا" مع الفنان محمد فرج على أحد الأغاني، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" وكتبت: "من كواليس مسلسل كتالوج"

وتفاعل نجوم الفن مع الفيديو أبرزهم، بسنت شوقي زوجة الفنان محمد فرج، والفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين، والإعلامية إنجي علي.

تدور أحداث مسلسل "كتالوج" حول يوسف الذي يفقد زوجته أمينة بشكل مفاجئ، فيجد نفسه وحيدًا أمام مسؤولية تربية طفليهما، وتتبدل حياته تمامًا حين يكتشف أن زوجته الراحلة تركت له عددًا من الفيديوهات التربوية، وكأنها كانت تضع بين يديه كتالوجًا لحياته من بعدها.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، بيومي فؤاد، تأليف أيمن وتار، إخراج وليد الحلفاوي.

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رقص محمد فراج وريهام عبدالغفور مسلسل كتالوج الفنانة ريهام عبدالغفور ريهام عبدالغفور على إنستجرام
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