كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور الجمهور مقطع فيديو من كواليس مسلسل "كتالوج".

ونشرت ريهام عبدالغفور فيديو وهي ترقص "سالسا" مع الفنان محمد فرج على أحد الأغاني، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" وكتبت: "من كواليس مسلسل كتالوج"

وتفاعل نجوم الفن مع الفيديو أبرزهم، بسنت شوقي زوجة الفنان محمد فرج، والفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين، والإعلامية إنجي علي.

تدور أحداث مسلسل "كتالوج" حول يوسف الذي يفقد زوجته أمينة بشكل مفاجئ، فيجد نفسه وحيدًا أمام مسؤولية تربية طفليهما، وتتبدل حياته تمامًا حين يكتشف أن زوجته الراحلة تركت له عددًا من الفيديوهات التربوية، وكأنها كانت تضع بين يديه كتالوجًا لحياته من بعدها.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، بيومي فؤاد، تأليف أيمن وتار، إخراج وليد الحلفاوي.

اقرأ أيضا..

سامح حسين بعد تكريمه من الأمم المتحدة: "فخور بمشاركتي في التوعية بمخاطر الإدمان"

زوجة دياب تمازح متابعيها: "ممنوع حد يبوس جوزي وهو بيغني"