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بالصور- رومانسية داليا البحيري مع زوجها وسط الزهور

06:30 م الثلاثاء 22 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    داليا البحيري عل انستجرام
  • عرض 8 صورة
    داليا البحيري تستمتع بعطلتها في كان
  • عرض 8 صورة
    داليا البحيري في كان
  • عرض 8 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 8 صورة
    سيلفي داليا البحيري
  • عرض 8 صورة
    الفنانة داليا البحيري
  • عرض 8 صورة
    داليا البحيري في شوارع فرنسا
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كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة داليا البحيري الاستمتاع بعطلتها الصيفية في فرنسا، ونشرت صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت داليا البحيري وهي تتجول بشوارع كان، والتقطت العديد من الصور مع زوجها في أجواء رومانسية.

وكانت آخر مشاركات داليا البحيري الفنية بفيلم "حريم كريم" عام 2023 وشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم مصطفى قمر، علا غانم، رنا رئيس تيام قمر، بسمة، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

داليا البحيري فرنسا انستجرام
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