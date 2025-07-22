نسرين طافش تخطف الأنظار من أحدث ظهور والجمهور يعلق (فيديو وصور)

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة السورية نسرين طافش أنظار المتابعين وجمهورها على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور.

ونشرت نسرين مقطع فيديو لجلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "يا زين الزين".

تفاعل الجمهور مع إطلالة نسرين طافش، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جمال وأناقة"، "جمال وفخامة"، "زي القمر"، "ملكة جمال العرب"، "فخامة وجمال".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

كما طرح عمرو دياب الخميس الماضي ألبومه "ابتدينا"، وضم ١٥ أغنية تعاون خلالها مع نخبة من أشهر صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

اقرأ أيضا..

الفنانة ريم رؤوف تحتفل بزواجها "صور"

صور.. كريم السبكي يعلن زواجه من فتاة خارج الوسط الفني