كتبت- سهيلة أسامة:

علّق الفنان سامح حسين على تكريمه من مكتب الأمم المتحدة، وذلك تقديرًا لدوره في تقديم عمل فني هادف ساهم في توعية أكثر من 40 ألف شاب وشابة في جامعات مصر المختلفة بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات.

ونشر حسين صورة من لحظة تكريمه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب معلقًا: "الحمد لله... فخور بتكريمي من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، شكرًا لوزارة الشباب والرياضة، وشكرًا لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وشكرًا لوزارة التضامن الاجتماعي".

يُذكر أن آخر أعمال سامح حسين السينمائية كان فيلم "استنساخ"، الذي شاركته في بطولته الفنانة هبة مجدي، إلى جانب محمد عز، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد.

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