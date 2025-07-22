"ساندي التونسية" وهؤلاء أشعلن الجدل حول حفل راغب علامة

كتب- مصطفى حمزة:

أثار الحفل الذي أحياه المطرب اللبناني راغب علامة، في الساحل الشمالي، جدل واسع، ووصل الأمر إلى حد صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء في مصر.

وتبادل رواد مواقع التواصل، مقاطع فيديو من الحفل، ورصدت تلك المشاهد صعود المعجبات إلى المسرح، للرقص خلال تقديم المطرب اللبناني راغب علامة، فقرته إلى جانب تبادل الأحضان والقبلات معه.

وشهد الحفل، حضور مجموعة من الفنانات، ومنهم الفنانة ساندي التونسية، التي حرصت على الرقص بجوار المطرب اللبناني، خلال تقديم أغانيه.

وشاركت الفنانة ساندي، في موسم رمضان الماضي، في مسلسل "سيد الناس"، وقدمت دور "ماجي".

وحضرت الحفل المثير للجدل، الفنانة والمخرجة اللبنانية صبا الرافعي، والتي قامت أيضا بالرقص على المسرح،

وكانت خبيرة المكياج دينا راغب، من بين حضور الحفل، وقامت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، بنشر مقطع فيديو لها أثناء الرقص على المسرح بجوار راغب.

وأعلن نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، في بيان صحفي، استدعاء الفنان راغب علامة لمقر نقابة المهن الموسيقية بمصر، والتحقيق معه فيما بدر منه عمدًا بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة".

وصدر القرار مع انتشار صور ومقاطع من حفل المطرب اللبناني، الذي أقيم في الساحل الشمالي، وظهر فيها وهو يتبادل القبلات مع المعجبات خلال تقديم فقرته على المسرح .

رقص دينا فى حفل راغب