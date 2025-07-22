إعلان

"ساندي التونسية" وهؤلاء أشعلن الجدل حول حفل راغب علامة

05:41 م الثلاثاء 22 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    دينا خقبيرة المكياج
  • عرض 7 صورة
    دينا راغب
  • عرض 7 صورة
    صبا الرافعي وراغب
  • عرض 7 صورة
    صبا الرافعي
  • عرض 7 صورة
    ساندي وراغب
  • عرض 7 صورة
    راغب مع ساندي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مصطفى حمزة:

أثار الحفل الذي أحياه المطرب اللبناني راغب علامة، في الساحل الشمالي، جدل واسع، ووصل الأمر إلى حد صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء في مصر.

وتبادل رواد مواقع التواصل، مقاطع فيديو من الحفل، ورصدت تلك المشاهد صعود المعجبات إلى المسرح، للرقص خلال تقديم المطرب اللبناني راغب علامة، فقرته إلى جانب تبادل الأحضان والقبلات معه.

وشهد الحفل، حضور مجموعة من الفنانات، ومنهم الفنانة ساندي التونسية، التي حرصت على الرقص بجوار المطرب اللبناني، خلال تقديم أغانيه.

وشاركت الفنانة ساندي، في موسم رمضان الماضي، في مسلسل "سيد الناس"، وقدمت دور "ماجي".

وحضرت الحفل المثير للجدل، الفنانة والمخرجة اللبنانية صبا الرافعي، والتي قامت أيضا بالرقص على المسرح،

وكانت خبيرة المكياج دينا راغب، من بين حضور الحفل، وقامت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، بنشر مقطع فيديو لها أثناء الرقص على المسرح بجوار راغب.

وأعلن نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، في بيان صحفي، استدعاء الفنان راغب علامة لمقر نقابة المهن الموسيقية بمصر، والتحقيق معه فيما بدر منه عمدًا بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة".

وصدر القرار مع انتشار صور ومقاطع من حفل المطرب اللبناني، الذي أقيم في الساحل الشمالي، وظهر فيها وهو يتبادل القبلات مع المعجبات خلال تقديم فقرته على المسرح .

رقص دينا فى حفل راغب

ساندي التونسية حفل راغب علامة نقابة المهن الموسيقية أزمة راغب علامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميا.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة ومفاجآت في قائمة الأوائل وكيف تحصل عليها - بث مباشر
رابط نتيجة الثانوية العامة 2025.. تعرف على التفاصيل كاملة