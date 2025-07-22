"ربنا يسعدكم".. نجوم الفن يهنئون كريم السبكي بعد إعلان زواجه

كتبت- نوران أسامة:

أعلن المخرج كريم السبكي زواجه من فتاة خارج الوسط الفني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشر "السبكي" صورة لهما من عقد القران، وعلّق عليها قائلًا: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة.. لقد عقدنا قراننا وبدأنا فصلًا جديدًا مليئًا بالسلام والحب وبركة الله".

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئتهم، إذ كتب الفنان حسن الرداد: "ألف مبروك يا حبيبي، ربنا يكرمك ويسعدك ويرزقكم بالذرية الصالحة إن شاء الله".

كما علّق الفنان آسر ياسين قائلًا: "ألف ألف مبروك"، وكتب الفنان محمد أسامة (أوس أوس): "مبرووووك يا حبيب قلبي، ربنا يسعدكم ويحفظكم"،

وأضاف الفنان مصطفى بسيط: "مبروووك يا حبيب القلب، ربنا يسعدك يارب"، وجاء تعليق الفنانة آيتن عامر: "ألف مبروك يا كريم، ربنا يسعدكم ويهنيكم"، بينما كتب الفنان أحمد زاهر: "مبروك يا حبيب قلبي، ربنا يسعدكم يارب".

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