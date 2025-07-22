زوجة دياب تمازح متابعيها: "ممنوع حد يبوس جوزي وهو بيغني"

كتبت- سهيلة أسامة:

علّقت هاجر الإبياري، زوجة الفنان دياب، بطريقتها الخاصة على أزمة الفنان راغب علامة الأخيرة، والتي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصرّف إحدى المعجبات معه على المسرح.

وكتبت هاجر عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "من فضلكم، ممنوع حد يطلع يبوس جوزي وهو بيغني، منعًا للإحراج".

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانًا أكدت فيه قرارها باستدعاء الفنان راغب علامة للتحقيق معه داخل مقر النقابة، بسبب ما بدر منه عمدًا، مما اعتبرته النقابة مخالفًا للأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وأعلنت إيقاف التصريح له بالغناء في مصر لحين انتهاء التحقيق.

كما قررت النقابة مخاطبة غرفة المنشآت السياحية لعقد اجتماع مشترك، لاتخاذ إجراءات تجاه صاحب المنشأة السياحية التي أقيم بها الحفل، والذي يعد اسقاطاً واضحاً ومُتعمداً لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية.

اقرأ أيضًا:

هند صبري تنعى والدتها بكلمات مؤثرة: "كيف يدور العالم بدون أم؟"

ندى بسيوني تدافع عن راغب علامة بعد قرار إيقافه

20 صورة لراغب علامة على المسرح بعد تصدره التريند

محمد شاهين يطلب الدعاء: "ادعولي بنية الفرج والخير"