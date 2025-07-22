هند صبري تنعى والدتها بكلمات مؤثرة: "كيف يدور العالم بدون أم؟"

كتبت- سهيلة أسامة:

رثت الفنانة التونسية هند صبري والدتها، السيدة دالندة الكلاعي، التي وافتها المنية صباح يوم الخميس، بكلمات مؤثرة.

ونشرت "هند" صورة أرشيفية تجمعها بوالدتها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلّقت قائلة: "أمي.. مما.. ممّاتي.. ماما.. دلندة.. بطاطس.. بطّوس.. ماتت أمي، وتوقف الوقت وسكت كل شيء".

وأضافت: "من يعرفني جيدًا يعلم أننا لم نفترق أبدًا، روحي وروحها تعاقدتا على ألّا نفترق، حتى شيّعتها إلى مثواها الأخير، أمي كانت ابنتي وصديقتي ورفيقة دربي، وأكثر قلب أحبني وأحببته، كيف يدور العالم بدون أم".

وتابعت: "يقولون إن النار تبرد، وإن الحزن يصغر، وإن الحنين يتوقف عن الصراخ.. يقولون، وأنا لا أصدق، أدعو الله أن يربط على قلبي الذي تفتت وذبل، الله يرحمك يا أمي، ويتقبلك في فسيح جناته، ويأجرك على مرضك وتعبك، ويصبّرني على الفراق، والله يرحم كل أم، أرجو من كل من يحبني، وكل من عرفها، قراءة الفاتحة والدعاء لها بالمغفرة والرحمة".

وأعلنت إيمان يوسف زوجة الملحن الراحل سامح العجمي، عن الوفاة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "البقاء والدوام لله، خالص العزاء لهند صبري في وفاة والدتها السيدة Dalenda Klai، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين و يصبرك يا حبيبتي و يصبر كل الاسره الكريمه، البقاء والدوام لله، برجاء الدعاء لها".

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