"قبلات" راغب و"راقصات" الليثي.. أزمات أشعلت حفلات الساحل الشمالي

كتب-مصطفى حمزة:

دخلت نقابة المهن الموسيقية، قوائم الأكثر رواجا في مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد القرارات الصادرة من الفنان مصطفى كامل "نقيب الموسيقيين"، وفي مقدمتها منع المطرب اللبناني راغب علامة من الغناء في مصر.

وقال نقيب المهن الموسيقية في بيان صحفي: "تابعت على مدار يومين سلوكًا مُشينًا يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، وما لم نعتد عليه داخل وطننا سابقًا ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبد الوهاب وحليم وعظماء الفن العربي، مسارح مصر اعتلاها كبار فنانو مصر والعالم العربي العظماء فنًا وقيمة، ولم تكن يومًا ولن تكون مرتعًا للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز".

وتابع: "تقرر استدعاء الفنان راغب علامة لمقر نقابة المهن الموسيقية بمصر، والتحقيق معه فيما بدر منه عمدًا بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة".

وصدر القرار مع انتشار صور ومقاطع من حفل المطرب اللبناني، الذي أقيم في الساحل الشمالي، وظهر فيها وهو يتبادل القبلات مع المعجبات خلال تقديم فقرته على المسرح .

وقامت النقابة، باستدعاء مطربي الأغنية الشعبية،محمود الليثي، ورضا البحراوي، للتحقيق أيضا، بسبب تجاوزات رصدت خلال حفلات لهم في الساحل الشمالي.

وكشف مصدر في النقابة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، تفاصيل التحقيق مع المطرب الشعبي محمود الليثي، وقال: "تم رصد مخالفة المطرب، تحذيرات سابقة له، بالبعد عن الشعارات والألفاظ، من نوعية (ابعتها له)، و غيرها، إلى جانب تقديم فقراتهم بمشاركة راقصات يرقصن بطريقة لاتليق".

وتحدث النقيب مصطفى كامل، في مداخلة هاتفية، مع برنامج "آخر النهار"، عن القرارات التي صدرت.

وقال: "أخذت العهد على نفسي، أنا مصر أن أقوّم كل ما يحدث على الساحة الفنية، رضا البحراوى ومحمود الليثي، إن لم يكفوا عن الشعارات، سيتم شطبهم نهائيا من نقابة المهن الموسيقية، وسأضبط الأوضاع بإذن الله في مصر خلال فترتي، حتى أترك النقابة وأنا مأمّن على أولاد مصر من أي إسفاف".

وتابع:" عمَال بشطب في سرية تامة، أعطيت فرصا كثيرة للشباب وقلت أولاد بلدي، لكن كل من أثبت لي أنه لن يستحق أن يكون موجودا، كده أنت مش موهبة، يلا بره خلاص، شطبت 3 من الأداء الصوتي، وبكرا وبعده في 3 أو 4، مش هيشوفوها ثاني خالص".