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تيشيرت شفاف.. ميريام فارس تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

01:28 م الثلاثاء 22 يوليه 2025
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كتبت - نوران أسامة:

أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حالة من الجدل، بعد نشرها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت ميريام الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة، مرتدية تيشيرت شفاف قصير.

وحرصت ميريام فارس على إغلاق خاصية التعليقات على المنشور.

يُذكر أن آخر أعمال ميريام فارس كانت أغنية "الحبيب"، والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

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ميريام فارس جلسة تصوير مواقع التواصل الاجتماعي
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