الفنانة ريم رؤوف تحتفل بزواجها "صور"

كتب-مصطفى حمزة:

احتفلت الفنانة ريم رؤوف، بزفافها للمهندس محمود الشحات، في حضور أسرتها.

ونشرت الفنانة ريم رؤوف عبر صفحتها في موقع فيسبوك، صورة من حفل الزفاف، وقامت بتعديل صفتها إلى متزوجة محمود الشحات.

واحتفلت، الفنانة في ديسمبر 2024، بخطوبتها، وعبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "تم بحمد الله قراءة فاتحتي علي المهندس محمود الشحات".

الفنانة ريم رؤوف، شاركت في مجموعة من أهم المسلسلات، منها روحي فيك، وعملة نادرة، و فاتن أمل حربي، وحلوة الدنيا سكر، و حالة خاصة، و قابيل، و زي الشمس.

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