مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة (صورة)

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها داخل سيارتها، مرتدية فستانًا أنيقًا باللون الأبيض.

وعلقت على الصورة: "في عالم مليء بالضجيج، يهمس القلب النقي بالسلام".

يُذكر أن مي عمر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم من النجوم.

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