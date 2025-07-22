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محمد شاهين يطلب الدعاء: "ادعولي بنية الفرج والخير"

12:48 م الثلاثاء 22 يوليه 2025
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    المطرب محمد شاهين على فيسبوك
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    محمد شاهين
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    محمد شاهين
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كتبت - سهيلة أسامة:

نشر المطرب محمد شاهين رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، طلب فيها من جمهوره الدعاء له.

وكتب شاهين: "يارب بحق هذا اليوم العظيم، وبحق آذان الفجر، فك كرب كل محتاج، وفرج عن كل مهموم. ادعولي بنية الفرج والخير، ولكم بالمثل جميعًا يا حبايبي".

يُذكر أن محمد شاهين احتفل بزفافه في يونيو الماضي على المنتجة الإماراتية رشا الظنحاني، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وخلال الحفل، قدّم شاهين لزوجته أغنية "ملكة جمال الناس"، في بادرة رومانسية لاقت إعجاب الحاضرين، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

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