ندى بسيوني تدافع عن راغب علامة بعد قرار إيقافه

كتبت - نوران أسامة:

أعربت الفنانة ندى بسيوني عن دعمها للفنان راغب علامة، بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه مؤقتًا عن الغناء في مصر، على خلفية واقعة صعود إحدى المعجبات إلى المسرح وتقبيله خلال حفله الأخير بالساحل الشمالي.

ونشرت ندى بسيوني عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" منشورًا قالت فيه: "امنعوا الناس إنها تحبه، امنعوا الناس إنها تحترمه، لأنه عمره ما قال كلمة تخدش الذوق العام في أغانيه، لكن لا تمنعوا راغب من الغناء في مصر".

ووجهت رسالة للنقيب مصطفى كامل: "سيادة نقيب الموسيقيين، والذي احترام جدًا كنقيب يشعر بمشاكل أعضاء نقابته، الصغير قبل الكبير، امنع من يعتلي خشبة المسرح ولا يحترامها، وهم كثيرون. امنع من يرقصون مع المغنيين بدل متمنع المني نفسه… هو ماله؟".

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانًا أكدت فيه قرارها باستدعاء الفنان راغب علامة للتحقيق معه داخل مقر النقابة، بسبب ما بدر منه عمدًا، مما اعتبرته النقابة مخالفًا للأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وأعلنت إيقاف التصريح له بالغناء في مصر لحين انتهاء التحقيق.

كما قررت النقابة مخاطبة غرفة المنشآت السياحية لعقد اجتماع مشترك، لاتخاذ إجراءات تجاه صاحب المنشأة السياحية التي أقيم بها الحفل، والذي يعد اسقاطاً واضحاً ومُتعمداً لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية.

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