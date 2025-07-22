لوحتها تحمل اسمها.. ملك زاهر تنشر صورًا أمام سيارة فارهة

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر متابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، خلال قضاء إجازة الصيف من أحد القرى السياحية.

ونشرت ملك صورًا لها بجوار سيارتها الفارهة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها الجمهور.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""الجمال والفخامة"، "ستايل انيق جدا"، "الله عليكي يا أميرة"، "أحلى من القمر"، "حبيبتي يا ملوكة"، "قمر يا ملوكة".

يذكر أن ملك أحمد زاهر عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، بشرى، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي.

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