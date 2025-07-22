بعد شهر العسل.. 7 صور للفنانة أمينة خليل وزوجها بأحدث ظهور في فرنسا

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة أمينة خليل أنظار الجمهور على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها في فرنسا، أثناء قضاء عطلة الصيف.

ونشرت أمينة صورًا مع زوجها في أهم معالم مدينة فلورنسا الفرنسية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "هناك شيء خاص جدا في فلورنسا. ساحرة وجميلة للغاية".

يذكر أن الفنانة أمينة خليل أقامت حفل زفافها الأول على المصور أحمد زعتر يوم 30 مايو الماضي، ثم احتفلت بزفافها للمرة الثانية في دولة اليونان يوم 9 يوليو الجاري، بحضور الأسرة والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن.

وشهد حفل الزفاف حضورًا لافتًا من نجوم الفن أبرزهم النجمة يسرا، السيناريست تامر حبيب، النجمة هالة صدقي، المنتج أحمد السبكي، والمخرج رؤوف السيد، الفنانة كندة علوش، الفنانة صبا مبارك، الفنانة إنجي المقدم، الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي، والنجمة لبلبة، والإعلامية لميس الحديدي، والفنانة درة وزوجها هاني أسعد، والفنانة جميلة عوض، وغيرهم.

بسبب القبلات.. منع راغب علامة من الغناء في مصر

أول رد فعل من راغب علامة بعد إيقافه ومنعه من الغناء في مصر