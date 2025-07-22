حدث بالفن | منع راغب علامة من الغناء وحقيقة إصابة أنغام بالسرطان

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ رانيا محمود ياسين توضح حقيقة انفعالها على والدتها وتطورات حالة محمد رياض الصحية، أول رد فعل من راغب علامة بعد إيقافه ومنعه من الغناء في مصر، حقيقة إصابة المطربة أنغام بالسرطان، علاقة حسام حبيب بالمطربة شيرين عبدالوهاب، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: