إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بشرى

نشرت الفنانة بشرى صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية.

داليا البحيري

نشرت الفنانة داليا البحيري صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية في فرنسا.

ريم سامي

خضعت الفنانة ريم سامي لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب متابعيها.

انتصار

حرصت الفنانة انتصار على تهنئة ابنتها شاهيستا بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة لها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع انستجرام.

فاتن سعيد

احتفلت الفنانة فاتن سعيد بانتهاء تصوير فيلم "برشامة" بطولة الفنان هشام ماجد، ونشرت صورة مع فريق العمل عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع انستجرام.

مريم حسن

خضعت الفنانة مريم حسن لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بملابس جذابة خطفت الأنظار.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة رفقة الفنان تامر حسني عبر حسابها على انستجرام، وحرصت على تهنئته بإطلاق الألبوم الجديد.

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة عبر حسابها على انسنجرام، ظهرت خلالها في عرض البحر.

ميرهان حسين

خضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية وحازت على إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورا جديدة على"انستجرام" من أحدث ظهور على "السوشيال ميديا" لاقت إعجاب جمهورها ومتابعيها.