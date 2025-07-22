بإطلالة جريئة.. 10 صور لـ بوسي أثناء قضاء إجازة الصيف في الساحل

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة بوسي أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في الساحل الشمالي.

وظهرت بوسي بإطلالة جريئة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعلت معها الفنانة عبير صبري.

وتفاعل الجمهور مع صور بوسي، وجاءت التعليقات، كالتالي: "بسبوسة القمر"، "قمر وبس"، "قمر أوي يا ملكة"، "ملكة جمال الفن".

وقدمت المطربة بوسي والمطرب سعد لمجرد أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر، كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل".

ويشارك في بطولة الفيلم، هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

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