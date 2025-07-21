مصطفى كامل: راغب علامة طلب تدخل النقابة لمنع صعود الفتيات إلى المسرح

القاهرة- مصراوي:

قال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، إنّ النقابة عندما ترى وضعا غير منضبط تتدخل، وذلك خلال تعليقه على قرار إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر، بسبب ما حدث مؤخرا في أحد حفلاته، وقيام إحدى المعجبات بالصعود على المسرح وتقبيله.

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، من تقديم المذيع شادي شاش والمذيعة لما جبريل: "الوضع انتشر عبر السوشيال ميديا بشكل غير مستحب، وهذا ما يجبرني كرئيس نقابة المهن الموسيقية على عرض الأمر على زملائي، وكان الشكل العام لمصر كرائدة الفن وبلد أم كلثوم وعبدالحليم حافظ والسنباطي وعبدالوهاب لا يجب أن يظهر مثلما حدث في المشهد الذي جرى تداوله على وسائل الاجتماعي بشتى ألوانها وأشكالها".

وتابع: "لا أنكر أن الفنان راغب علامة أخي وصديق عمر على مدى 30 سنة، ونتشرف به، وهو فنان كبير ونوّر العُرس السياحي في الساحل الشمالي ومصر، ولكن، عندما يكون هناك سلوك غير منضبط لأي شخص لا بد من مراجعته ومسائلته عما حدث، وهذا لا يمنع القيمة الفنية لراغب علامة".

وواصل: "ولا يمنع كذلك من قيمته الشخصية لديّ كصديق، ولكن نحن أمام وضع يستوجب المسائلة، لأنه انتشر في السوشيال ميديا بطريقة ليست لائقة، ونحن كبلد لنا عاداتنا وتقاليدنا، وما حدث يخالف العادات والتقاليد، وكان لنا قرار في النقابة".

وأكد: "أقدر سرعة تواصل راغب علامة معي، كما طلب مني بصفة شخصية أن تكون النقابة مسئولة عن إجبار منظمي الحفلات على عدم صعود الفتيات المسرح، كما أكد لي امتثاله لقرار النقابة والحضور لحل المشكلة".

كان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية أعلن في بيان صحفي، الاثنين 21 يوليو، إيقاف المطرب راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق بسبب ما حدث في حفله الأخير.

وقال مصطفى كامل إنه تابع خلال اليومين الماضيين سلوكا وصفه بالمشين، والمخالف لكل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، مضيفا "سلوكا لم نعتاد عليه داخل وطننا سابقاً ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبدالوهاب وحليم وعظماء الفن العربي. مسارح مصر اعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات الغير منضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز" .

وأضاف "مع تقديم خالص إحترامي وتقديري للسيد الأستاذ الصديق فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين بدولة لبنان الشقيقة ولكل الأخوة الأشقاء الشعب اللبناني الحبيب فقد قررنا نحن نقابة المهن الموسيقية نقيباً ومجلس إدارة الآتي :

- استدعاء الفنان راغب علامة لمقر نقابة المهن الموسيقية بمصر والتحقيق معه فيما بدر منه عمداً بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.

- مخاطبة السادة غرفة المنشآت السياحية للاجتماع بسيادتهم أو من ينوب عن سيادتهم لاتخاذ قرارنا سوياً باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل الذي يعد اسقاطاً واضحاً ومُتعمداً لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية .