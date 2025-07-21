قبل راغب علامة.. هؤلاء منعهم مصطفى كامل من الغناء

كتب- مروان الطيب:

أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في بيان صحفي، إيقاف المطرب راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق بسبب ما حدث في حفله الأخير الذي أقيم بالساحل الشمالي.

وقال مصطفى كامل إنه تابع خلال اليومين الماضيين سلوكا وصفه بالمشين، والمخالف لكل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، مضيفا "سلوكا لم نعتاد عليه داخل وطننا سابقاً ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبدالوهاب وحليم وعظماء الفن العربي. مسارح مصر اعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات الغير منضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز" .

نقابة المهن الموسيقية سبق وأصدرت قرارات إيقاف بحق عدد من الفنانين، ومنعتهم من الغناء، أو استدعتهم للتحقيق، ولم يكن قرار إيقاف راغب هو الأول..

محمود الليثي ورضا البحراوي

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، الاثنين 21 يوليو 2025، قرارا بإحالة المطربين الشعبيين محمود الليثي ورضا البحراوي إلى التحقيق، بعد انتشار مقاطع فيديو لهما تضم تجاوزات وصفتها النقابة بأنها مخالفة للائحة وآداب المهنة.

هيفاء وهبي

قررت نقابتا المهن الموسيقية والتمثيلية في مصر، في وقت سابق، منع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء والتمثيل في مصر بسبب إخلالها بالتزامات تعاقدية مع شركة إنتاج ومنظم حفلات. تم اتخاذ هذا القرار بعد شكاوى مقدمة ضدها تتهمها بعدم الالتزام بالعقود.

لم تحضر هيفاء وهبي جلسات التحقيق التي دعتها إليها النقابات، مما أدى إلى اتخاذ قرار المنع.

تضمنت الشكاوى عدم تنفيذها لبنود تعاقدات مع شركة إنتاج سينمائي وحفلات، بما في ذلك عدم حضورها لإحياء حفل متفق عليه رغم تقاضيها للمبلغ المتفق عليه.

حمو بيكا

وشهد شهر أبريل الماضي، إيقاف نقابة المهن الموسيقية لمؤدي المهرجانات حمو بيكا عن العمل واستدعائه للتحقيق، وذلك بعد تداول فيديو له يحتوي على كلمات مسيئة.

وتم إيقاف التصريح الممنوح لـ حمو لمزاولة المهنة مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات، أكدت النقابة أنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو إساءة، خاصةً ما يتعلق بالقيم المجتمعية أو بمؤسسات الدولة.

علق حمو بيكا على قرار إيقافه، مؤكدًا احترامه وتقديره لأي قرار يصدر من النقابة، ولكنه طالب النقيب مصطفى كامل بإصدار قرارات بإيقاف كل من غنى الأغنية نفسها والتحقيق معهم أيضًا.