أحمد عصام السيد لـ"مصراوي": ليس هناك "كتالوج" في التربية (فيديو)

كتبت- منى الموجي:

حقق مسلسل "كتالوج" المعروض على منصة الترفيه العالمية "نتفليكس" نجاحا كبيرا، واستطاع جذب قطاع عريض من الجمهور، خلال الأيام الماضية، "مصراوي" التقى أحد أبطال العمل الفنان أحمد عصام السيد، الذي تحدث عن دوره، وكشف كواليس العمل.

يجسد أحمد شخصية أسامة، خال الطفلين كريمة ومنصور، والذي يحاول مساعدة والدهما (يوسف) بعد وفاة شقيقته، موضحا "بحاول أساعده، وشوية كده وبيحس هل هو جاي يساعد ولا جاي يعمل مشاكل؟".

وعن تعامله مع الطفلين في المسلسل، قال "لم نشعر بمسألة أننا كبار وهناك أطفال، هذا الفرق غير موجود، علي وريتال على درجة عالية من النضج، أحيانا نشعر أننا الأطفال، خاصة بسبب علاقاتهم بالتكنولوجيا، فمثلا هما عندما يقرران عمل فيديوهات على (تيك توك) يقومان بتنفيذ عدد كبير منها سريعا، ومن المرة الأولى، بينما أنا أحتاج لوقت أطول، فهما يتعاملان بإجادة مع التكنولوجيا، ولم يشعرا بـ(الخضة) التي شعر بها جيلنا بسبب الثورة التكنولوجية".

وأشار إلى أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للأجيال الجديدة، بمثابة نادي اجتماعي تساعدهم في بناء العلاقات، والتعرف على الناس، وتقوية علاقاتهم مع أصدقائهم، وبات من الصعب التعامل مع أبناء هذا الجيل، على أن الانترنت سلاح نستخدمه ضدهم بمنعهم عنه.

وردًا على سؤال هل هناك كتالوج في التربية، قال "إطلاقا ليس هناك كتالوج. وعاجبني في يوسف إنه بيغلط كتير وبيفهم إزاي يصلح الخطأ ده من خلال الناس اللي حواليه والمساعدات، وده عكس إن فيه قواعد أو كتالوج".

وأشار أحمد إلى أن المسلسل يقدم نموذجا لا يتم تسليط الضوء عليه كثيرا رغم وجوده بكثرة في عالمنا العربي، موضحا "هناك الكثير من الآباء والأمهات يقومون بالدورين معا، وهذا ما نشاهده في المسلسل، عكس الصورة التي يتم تصديرها عادة بأن الأم فقط هي من تقوم بالدورين، (كتالوج) من أوائل المرات التي نجد فيها صورة الأب يقوم بالدورين أيضا، ويتم تصديرها بشكل لطيف، دون الإشارة إليها بأنها شيء غريب، فهو أمر معتاد، ونراه حولنا".

مسلسل كتالوج، تعرضه نتفليكس، بطولة محمد فراج، ريهام عبدالغفور، سماح أنور، أحمد عصام السيد، تارا عماد، بيومي فؤاد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، ريتال عبدالعزيز، تأليف أيمن وتار، إخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج أحمد الجنايني.