رانيا محمود ياسين توضح حقيقة انفعالها على والدتها وتهاجم صفحات التواصل

كتب - معتز عباس:

شنت الفنانة رانيا محمود ياسين هجومًا حادًا على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، متهمة إياهم بتحويل حياتها والمواقف التي مرت بها في المهرجان القومي للمسرح المصري، إلى مادة للتريندات "الرخيصة"، بحسب تعبيرها، مستنكرة تحويل مواقف القلق والخوف على أسرتها إلى شائعات سخيفة.

وكشفت رانيا، تفاصيل وحقيقة انفعالها على والدتها وإصابة زوجها الفنان محمد رياض، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت:"الناس على السوشيال ميديا بقوا طاقة غضب كره وتصيد للفنان، اي موقف عادي الصفحات الصفراء اللي بتعملوا ريتش على تشويه صورتنا قدام الناس، مثلا بدور علي امي ومش لقيها في المهرجان امبارح وماصدقت لقيتها، بقولك انفعال رانيا على أمها، أنتم بترصدوا أنفسنا بكاميراتكم".

وأضافت: "خوفي عليها من الزحام حولوا انفعال، امبارح جوزي كانت حرارته عاليه وما زالت، لولا فضل الله ثم الدكتور أحمد شيرين ربنا قدره ينزل علشان مسئوليته كرئيس مهرجان القومي للمسرح يقول ايه رانيا بتخزي العين، ايه التفكير ده".

وأكملت: "أولا ده مايرضيش ربنا، لا تتمرضوا حتى تمرضوا، ثانيا دي مش طريقتي ده جو بلدي أوي، وقعت على الريد كاربت وحصلي التواء في قدمي ومش عايزة أقول ايه حالتي ربنا أعلم بيا، يقولك أصلها عايزة تعمل اي حاجه تاخد لقطة علشان ماسمحتش ان حد يصورني".

وتابعت: "لما وقعت أصدقائي اتلموا حواليا علشان التريندات الرخيصة أنا معملهاش لولا أنهم برضه شخص صورني أنا بقول لأبني اني وقعت وعايزه أمشي لاني قدمي بتوجعني، مكنش في حد هيعرف احنا كلامنا وانفسنا بتصور طول الوقت بشكل مزعج جدًا ومن الناس، مش عارفين مين دول أصلًا، وفي الآخر سؤال هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصاد ألسنتهم؟".

يذكر أن الفنان محمد رياض تعرض لـ أزمة صحية وارتفاع درجة حراراته أمس الأحد، تزامنا مع حفل افتتاح الدورة 18 للمهرجان القومي للمسرح الذي يتولى رئاسته.

وذكرت رانيا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد الله اليوم عدى على خير ..محمد كان حرارته ٣٩ وقعدنا اليوم كله بحاول أنزله الحرارة بسبب ميكروب بالمعدة بعد استشارة الطيب أخد حقن مضاد حيوي وحقنة علشان الحرارة".

وأوضحت: "الحمد الله محمد اتحسن وقدر ينزل.. كنت خايفة عليه أوي وبصراحة كنت رايحة بنفسية سيئة جدا، لكن الحمد الله والشكر لله اليوم عدى على خير وظهر المهرجان بشكل مشرف جدا وشكرا رب العالمين وألف سلامة عليك يا حبيبي وربنا يكفينا شر العين وشر المستخبي".

وانطلقت مساء أمس الأحد، فعاليات الدورة 18 من المهرجان القومي للمسرح المصري، بدار الأوبرا بالمسرح الكبير، وذلك بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ورئيس المهرجان الفنان محمد رياض، ومدير المهرجان الدكتور عادل عبده.

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