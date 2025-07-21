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فتاة قبلت يده ورسمت وجهه على ظهرها.. حكايات راغب علامة والمعجبات

10:15 م الإثنين 21 يوليه 2025
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    راغب علامة من أحد الحفلات الخاصة
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    معجبة تحتضن راغب علامة
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    راغب علامة يرقص مع إحدى المعجبات
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    معجبة تقبل يد راغب علامة
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    معجبة تضع راغب علامة في موقف محرج
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    معجبة تحتضن راغب علامة على المسرح
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كتب- مروان الطيب:

تصدر الفنان راغب علامة محرك البحث "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وضعه في موقف محرج من قبل معجبة في حفله الذي أقيم بالساحل الشمالي، إذ قامت بالصعود على المسرح والتقطت معه صورة وقبل نزولها حرصت على تقبيله، وهو ما أثار جدلا واسعا، تسبب في صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بإيقافه ومنعه من الغناء في مصر.

تعامل المعجبات مع راغب علامة في حفلاته المختلفة أحيانا ما يثير الجدل، إذ لم يكن الموقف الذي تعرض له في الساحل الشمالي هو الأول من نوعه، ونستعرض في السطور التالية، أبرز المواقف التي تعرض لها راغب..

من أبرز المواقف، قيام إحدى المعجبات بالصعود على المسرح في أحد حفلاته، لتقبل يده، كما كانت تضع وشما على ظهرها عبارة عن وجهه.

وتعرض راغب علامة لموقف محرج آخر، عندما قامت معجبة بالصعود على المسرح واحتضنته وسط ذهول المتواجدين.

وتكرر في أكثر من حفل حرص المعجبات على تقبيله بعد التقاط الصور التذكارية معه على المسرح.

وأعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في بيان صحفي، قرار إيقاف المطرب راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق بسبب قيام إحدى المعجبات بتقبيله في حفله الأخير الذي أقيم بالساحل الشمالي.

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