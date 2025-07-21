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12 صورة لـ روجينا وعائلتها أثناء قضاء إجازة الصيف في ميلانو

09:57 م الإثنين 21 يوليو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    روجينا تخطف الأنظار بفستان طويل في ميلانو
  • عرض 12 صورة
    روجينا تخطف الأنظار بفستان طويل في ميلانو
  • عرض 12 صورة
    روجينا تقضي اجازة الصيف في ميلانو
  • عرض 12 صورة
    روجينا في مدينة ميلانو الإيطالية
  • عرض 12 صورة
    روجينا في مدينة ميلانو الإيطالية
  • عرض 12 صورة
    روجينا في مدينة ميلانو الإيطالية
  • عرض 12 صورة
    روجينا وزوجها اشرف زكي
  • عرض 12 صورة
    روجينا وزوجها اشرف زكي
  • عرض 12 صورة
    روجينا وزوجها أشرف زكي في ميلانو
  • عرض 12 صورة
    روجينا أمام كاتدرائية دومو بمدينة ميلانو الإيطالية
  • عرض 12 صورة
    روجينا أمام كاتدرائية دومو بمدينة ميلانو الإيطالية
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كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة روجينا، على قضاء إجازة الصيف رفقة أسرتها في مدينة ميلانو الإيطالية.

ونشرت روجينا عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صورًا تجمعها بـ ابنتها وزوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، من أمام كاتدرائية "دومو" بمدينة ميلانو الإيطالية.

يُذكر أن روجينا شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري"، إلى جانب عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، علي الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي. المسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، ويتكون من 15 حلقة.

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الفنانة روجينا روجينا وعائلتها أثناء إجازة الصيف روجينا وعائلتها في ميلانو روجينا على إنستجرام
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