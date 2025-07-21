أول رد فعل من راغب علامة بعد إيقافه ومنعه من الغناء في مصر

كتبت- منى الموجي:

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، بيانا جديدا، كشفت من خلاله عن تطورات أزمة إيقاف المطرب اللبناني راغب علامة، ومنعه من الغناء في مصر.

وجاء في البيان أن راغب علامة تواصل مع "النقيب"، وأرسل رسالة صوتية له، فضّل الأخير عدم إذاعتها احتراما لخصوصيتها، وجاء فيها "أخي وحبيبي وصديق العمر النقيب مصطفى كامل، علمت الآن بقرار النقابة وأود أن أؤكد أن مصر هي بلدي الثاني وبلد الكبار من الفنانين، وسياحة مصر هي مسئوليتنا كفنانين عرب مشاركة مع اخواننا الفنانين المصريين، وأتمنى أن أكون سبباً لإسعاد كل القادمين لحفلات مصر وخصوصاً الساحل الشمالي وما يحدث به من طفرة سياحية غير مسبوقة" .

وأشار كامل إلى أن راغب أقسم بالله أن تصرف الفتاة جاء دون قصداً منه أو رغبة نهائياً، وأن الصورة خادعة ولم تكن كما ظهرت وأن ما حدث هو نتيجة سوء تنظيم الصعود على المسرح .

وأكد أنه يكن كل الإحترام لمصر وضيوف مصر الحاضرين للحفلات وأنه لن يقبل أي سوء فهم بينه وبين نقابة المهن الموسيقية التي هي بيته، إذ يعتبر أنه بداخلها بين أهله وناسه .

وأكد مصطفى كامل أن راغب علامة ختم رسالته بأنه سيكون حريصا على الحضور لمقر النقابة خلال الأيام المُقبلة: "سوف أحضر لمقابلة وزيارة صديق عمري في بيتي الثاني ونقابتي الثانية نقابة المهن الموسيقية بمصر".

وتعقيبا على رسالة راغب علامة، قال مصطفى كامل "بصفتي نقيباً للمهن الموسيقية أقدر وأحترم سرعة اتصال الفنان الكبير راغب علامة؛ لتوضيح الأمر وتأكيده على احترام مصر وشعبها وضيوفها من كل بلدان العالم، وإقراره باحترام قرار نقابة المهن الموسيقية والحضور لبيته الثاني".

كان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية أعلن في بيان صحفي، اليوم الاثنين 21 يوليو، قرار إيقاف المطرب راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق بسبب ما حدث في حفله الأخير الذي أقيم بالساحل الشمالي.

وقال مصطفى كامل إنه تابع خلال اليومين الماضيين سلوكا وصفه بالمشين، والمخالف لكل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، مضيفا "سلوكا لم نعتاد عليه داخل وطننا سابقاً ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبدالوهاب وحليم وعظماء الفن العربي. مسارح مصر اعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات الغير منضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز" .

وأضاف "مع تقديم خالص إحترامي وتقديري للسيد الأستاذ الصديق فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين بدولة لبنان الشقيقة ولكل الأخوة الأشقاء الشعب اللبناني الحبيب فقد قررنا نحن نقابة المهن الموسيقية نقيباً ومجلس إدارة الآتي :

- استدعاء الفنان راغب علامة لمقر نقابة المهن الموسيقية بمصر والتحقيق معه فيما بدر منه عمداً بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.

- مخاطبة السادة غرفة المنشآت السياحية للاجتماع بسيادتهم أو من ينوب عن سيادتهم لاتخاذ قرارنا سوياً باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل الذي يعد اسقاطاً واضحاً ومُتعمداً لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية .

جدير بالذكر أن الفنان راغب علامة أحيا قبل ساعات حفلا في الساحل الشمالي، وشهد قيام إحدى المعجبات بالصعود إلى جانبه والتقاط صورًا معه وتقبيله.