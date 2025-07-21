عمرو وهبة عن إيقاف راغب علامة وأزمة فتوح: "العيلة دي حد أداها عين"

كتب - معتز عباس:

علق الفنان عمرو وهبة على منع المطرب راغب علامة من الغناء في مصر، وتحويل أحمد فتوح لاعب الزمالك للتحقيق وتغريمه مليون جنيه، بسبب ظهوره في حفل غنائي دون الحصول على إذن من ناديه.

وكتب عمرو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "العيله دي حد أداها عين…فتوح وعمه اتوقفو".

يذكر أن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قرار إيقاف المطرب راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق بسبب ما حدث في حفله الأخير الذي أقيم بالساحل الشمالي.

وقال مصطفى كامل إنه تابع خلال اليومين الماضيين سلوكا وصفه بالمشين، والمخالف لكل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، مضيفا "سلوكا لم نعتاد عليه داخل وطننا سابقاً ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبدالوهاب وحليم وعظماء الفن العربي. مسارح مصر اعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات الغير منضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز".

كما أعلن نادي الزمالك مؤخرًا، توقيع غرامة مالية على أحمد فتوح قدرها مليون جنيه، مع إيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، بسبب ظهوره في مناسبة عامة دون الحصول على إذن مسبق.

وقبل صدور هذا البيان بساعات، كان عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أعلن مغادرة فتوح لمعسكر الفريق الإعدادي بإذن من الجهاز الفني، نظراً لمرض عمه خلال الأيام الأخيرة.

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