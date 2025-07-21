كندة علوش عن معاناة الفلسطينيين: "غزة تقتل جوعًا"

كتب - معتز عباس:

استنكرت الفنانة السورية كندة علوش المعاناة التي يعيشها شعب غزة من جوع وحرب لمدة عامين، بعد هجمات الـ7 من أكتوبر، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على شعب القطاع.

وكتبت كندة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "غزة تقتل جوعاً، بطون خاوية أطفال ينامون بلا طعام والعالم صامت الجوع كالقصف ولكن يقتل بصمت".

تستعد الفنانة كندة علوش لبدء تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "ابن النصابة"، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وشاركت "علوش" جمهورها مجموعة من الصور من كواليس التصوير، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "ادعولنا.. ابن النصابة".

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