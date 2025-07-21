بالصور.. أحدث ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي داخل "الجيم"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورًا من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

ونشرت ياسمين صورًا داخل "الجيم" في "ستوري" حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، ظهرت في إحداها مع الفنان كريم فهمي.

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل"وتقابل حبيب".

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، رشوان توفيق، وإخراج محمد الخبيري.

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