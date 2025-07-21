"بيبي إيه الحوار؟".. محمد رمضان يستعد لطرح أحدث أغانيه

كتب- مروان الطيب:

يستعد الفنان محمد رمضان لطرح أحدث أغانيه هذا العام بعنوان "إيه الكلام؟ بيبي إيه الحوار؟، وذلك عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر صفحته على"إنستجرام" ظهر خلاله وهو يغني مقطع من الأغنية استعدادا لطرحها وكتب: إيه الكلام ؟! بيبي إيه الحوار ؟!، بإذن الله الأربعاء الساعة ٤ بتوقيت مصر، ثقة في الله نجاح".

وكان آخر أغاني محمد رمضان بعنوان "من ضهر راجل" الأغنية من كلمات حازم إكس، وألحان حازم إكس وإسلام ساسو، وتوزيع إسلام ساسو، وتنفيذ شو ميديا برودكشن – محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إنتاج MR1.

يذكر أن الفنان محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كامل الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، وإخراج محمد دياب.