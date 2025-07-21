بعد جدل خسارة وزنها.. أحدث ظهور لـ ويزو على انستجرام (صور)

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو" متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت "ويزو" صورا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بشكل جديد نال إعجاب المتابعين.

وتفاعل جمهورها بشكل كبير مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة جمال الساحل"، "باربي إيجيبت"، "قمر بجد"، "قمر الكوكب"، "قمر حبيبتي".

يذكر أن ويزو أثارت جدلا وتساؤلات عديدة بين جمهورها مؤخرًا، بعد ظهورها وقد خسرت الكثير من وزنها.

وتفاعل جمهورها بشكل كبير مع الصورة التي ظهرت فيها بعد فقدان وزنها بشكل ملحوظ، وتساءل الجميع عن السبب وراء خسارتها هذا الكم من الوزن في وقت قياسي.

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