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ابنة الفنان سيد زيان تروي لحظات مؤثرة عن مرض والدها: فقد النطق قبل وفاته

08:07 م الإثنين 21 يوليو 2025

إيمان ابنة الفنان الراحل سيد زيان

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كتب- مروان الطيب:

حلت إيمان ابنة الفنان الراحل سيد زيان ضيفة على برنامج "الستات" المعروض على قناة النهار، وتحدثت عن ذكرياتها مع والدها، وعلاقته بنجوم الوسط الفني، إلى جانب تفاصيل أيامه الأخيرة قبل رحيله.

وعن فترة مرض الراحل سيد زيان قالت: "كان فاقد النطق في آخر أيامه، وماكانش يقدر يخش في حوار معاكي، لكن كنا نقوله آية من القرآن الكريم كان يكمل الآية كلها، وهو كان بيصور مسلسل وكان خلاص خلص تصوير آخر مشهد، وكان عايش في إسكندرية وقتها وراح على شقته وهو بيتعشى بالليل مكانش قادر يشيل دراعه ودخل نام، وعلى الفجر دراعه تقل أكتر وبعدها لسانه تقل، وكانت جلطة وبعدها أثرت على الرجل".

رحل الفنان سيد زيان عن عالمنا في 13 أبريل 2016، تاركا إرثا فنيا كبيرا، وأكثر من 200 عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما التليفزيونية.

سيد زيان ابنة سيد زيان قناة النهار برنامج الستات
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