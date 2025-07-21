ابنة سيد زيان: "الشعراوي طلب من والدي يدعيله"

كتب- مروان الطيب:

حلت إيمان ابنة الفنان الراحل سيد زيان ضيفة على برنامج "الستات" المعروض على قناة النهار، وتحدثت عن ذكرياتها مع والدها، وعلاقته بنجوم الوسط الفني، إلى جانب تفاصيل أيام مرضه الأخيرة قبل رحيله.

وعن والدها الراحل قالت: "كان حافظا للقرآن الكريم في شبابه، وكان حافظ تجويد وترتيل، وكان بيقعد يتفرج على الشعراوي بال 3 ساعات، وأختي سامية لما كانت تكلم الشيخ الشعراوي كان يقولها بالله عليكي قولي لأبوكي يدعيلي، كانت تقوله يا سيدنا الشيخ بابا اللي يدعيلك ده أنت اللي تدعيله، قالها أبوكي ليه جميلة، أنا وصلني إن أبوكي قعد يدعيلي 3 سنين كل يوم على المسرح في (القشاش)".

وتابعت: "كان بيحب يساعد الناس أوي، وكان فيه فنانة كانت معاه في مسرحية زمان، وكان عندها 4 بنات وقالتلي أنا عاوزة أشوف بابا، واديتهم خبر إن فيه حد عاوز يشوفه وهي نازلة قالتلي أنا حطيت في جيب بابا 400 جنيه، ليه عندي دين 1000جنيه زمان في أوائل الثمانينات، كان جوزي توفى ومعايا بنات، باباكي دفع لي 1000 جنيه خلو شقة، طلعت بيها لبابا وعرفها قلت له طلع اللي في جيبك اديهولها وقولها أنا مسامح، والحمد لله مات و ماكانش محتاج حاجة من حد".

رحل الفنان سيد زيان عن عالمنا في 13 أبريل 2016، تاركا إرثا فنيا كبيرا، وأكثر من 200 عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما التليفزيونية.