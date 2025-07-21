بعد "بطة" و"أخويا".. إيهاب عبدالواحد: سعيد بالعمل مع أحمد سعد

كتبت- منى الموجي:

يعيش الملحن إيهاب عبدالواحد انتعاشة فنية بعد نجاح أغنيته الأخيرة "بطة"، للنجم أحمد سعد، على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت الأكثر تداولا على "إنستجرام" و"تيك توك".

وبجانب أغنية "بطة" حقق عبدالواحد نجاحا بأغنية "أخويا" للنجم أحمد سعد، وعبر عن سعادته بالإشادات الكبيرة التي حاز عليها.

وقال الملحن إيهاب عبدالواحد في بيان صحفي "سعيد بالتعاون من جديد مع النجم أحمد سعد في ألبوم الصيف الجديد بأغنيتي بطة وأخويا، وبعتبر أحمد سعد أخويا وصاحبي وجمعتنا نجاحات كثيرة سابقة مثل سايرينا يا دنيا، صاحبي، صوت العيد (زقزقة للضحكات)، وغيرهم الكثير، والحمد لله أنا سعيد جداً بردود الفعل على الأغنيتين وخصوصًا بطة".

وأضاف "بجانب الأغنيتين أصدرت مع أصالة أغنية (عندي اكتفاء) وهي أغنية مختلفة عني ذات طابع جديد علي وعلى السوق الغنائي بشكل عام وطبعًا أصالة دايماً تشجعني على التجديد والأشكال المختلفة عنها وعني".