"على البحر".. 10 صور للفنانة داليا البحيري في فرنسا

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة داليا البحيري صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية في شوارع فرنسا.

وارتدت داليا البحيري إطلالة صيفية جريئة خطفت بها الأنظار، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر مشاركات داليا البحيري الفنية بفيلم "أولاد حريم كريم" عام 2023 وشاركها البطولة مجموعة من نجوم الفن، هم: مصطفى قمر، علا غانم، رنا رئيس، تيام قمر، بسمة، تأليف زينب زمزم، إخراج علي إدريس.

يذكر أن داليا البحيري تشارك في مسلسل "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.