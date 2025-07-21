مي سليم تنشر صورة مع تامر حسني وتوجه له رسالة.. ماذا قالت؟

كتب - معتز عباس:

وجهت المطربة مي سليم رسالة تهنئة للنجم تامر حسني على ألبومه الغنائي الجديد "لينا معاد".

ونشرت مي صورة تجمعها بتامر حسني من الساحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ألف مبروك الألبوم يا تيمو بجد حلو أوي".

وأطلق تامر حسني ألبوم "لينا معاد"، والذي ضم 15 أغنية وهم "الأنوثة الطاغي، يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم ثاني، لينا ميعاد، هو ده، حبيبي تقلان، الذوق العالي، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي، ملكة جمال الكون".

يذكر أن الفنان تامر حسني يعرض له حاليًا فيلم "ريستارت"، وشاركه البطولة كلًا من هنا الزاهد، وباسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، شيماء سيف، ميمي جمال، محمد رجب، رانيا منصور، إلى جانب ظهور خاص للنجم أحمد حسام "ميدو" في أولى تجاربه السينمائية.

تدور أحداث "ريستارت" حول شخصية محمد، فني صيانة هواتف محمول يعيش حياة عادية قبل أن يجد نفسه فجأة في قلب معركة غير متوقعة مع عالم الشهرة الرقمية.

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