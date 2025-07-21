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لهذا السبب.. تذاكر فيلم "The Odyssey" بيعت بالكامل قبل عام من العرض في السينمات

06:43 م الإثنين 21 يوليو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حفلات الفيلم كاملة العدد
  • عرض 7 صورة
    خفلات كامل العدد قبل عام من طرح الفيلم بالسينمات
  • عرض 7 صورة
    بوستر الفيلم
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    مات ديمون من كواليس التصوير
  • عرض 7 صورة
    التذاكر بيعت بالكامل
  • عرض 7 صورة
    كريستوفر نولان من كواليس التصوير
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كتب- مروان الطيب:

نجاح كبير يحققه المخرج العالمي الحائز على جائزة الأوسكار، كريستوفر نولان، بأحدث مشاريعه السينمائية فيلم "The Odyssey" المقرر عرضه في يوليو عام 2026.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم عدد من تذاكر صالات سينما "أي ماكس" التي ستعرض الفيلم العام المقبل، وفوجئت الشركة المنتجة ببيع التذاكر بالكامل في غضون ساعات، وذلك نظرا لشعبية المخرج كريستوفر نولان الكبيرة حول العالم، ونجاحه في وضع بصمته كأحد أفضل المخرجين في هوليوود خلال العقد الأخير.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الفانتازيا والمغامرات حول "أوديسيوس" ورحلته المحفوفة بالمخاطر إلى وطنه بعد حرب طروادة، وتستمر الأحداث في لقائه مع بوليفيموس، وحوريات البحر، وسيرس، وينتهي بلقائه بزوجته بينيلوب.

يشارك ببطولة الفيلم نخبة من ألمع نجوم هوليوود وهم مات ديمون، توم هولنج، زيندايا، تشارليز ثيرون، آن هاثاواي، كتابة وإخراج كريستوفر نولان.

يذكر أن آخر مشاركات كريستوفر نولان الإخراجية كانت بفيلم "Oppenheimer" عام 2023، الحائز على 7 جوائز أوسكار من ضمنها جائزة "أفضل فيلم في العام".

فيلم The Odyssey نفاذ تذاكر فيلم The Odyssey المخرج العالمي كريستوفر نولان
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