"فستان قصير".. 6 صور للفنانة بشرى في إجازة الصيف والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة بشرى أنظار متابعيها من أحدث ظهور، أثناء قضاء إجازة فصل الصيف 2025.

ونشرت بشرى صورة لها بملابس صيفية، مرتدية فستان قصير فوق الركبة، يناسب أجواء الصيف، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الأبيض والأزرق ألواني المفضلة".

تفاعل المتابعين، مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر أوي"، "الأوتفيت حلو"، "مفيش زيي الألوان الحلوة"، "جمالك جمال"، "منورة يا قمر".

يُذكر أن آخر أعمال بشرى الدرامية كانت في موسم رمضان 2025، حيث شاركت في مسلسلي "سيد الناس".

مسلسل سيد الناس إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، ملك أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

اقرأ أيضا..

في ندوة تكريمه.. أحمد عبدالجليل: كرم مطاوع أعطاني أول مكافأة وبدأت من جان بول سارتر

حسام حبيب: علاقتي بـ شيرين زي الفل وهي صوت الوطن العربي مش صوت مصر بس