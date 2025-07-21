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هشام ماجد في كواليس آخر يوم تصوير لـ"برشامة"..وهذا ما قاله

04:07 م الإثنين 21 يوليه 2025

هشام ماجد في كواليس فيلم برشامة

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كتب- هاني صابر:

ظهر النجم هشام ماجد في كواليس آخر يوم تصوير بفيلم "برشامة" الذي يخوض بطولته، وذلك بصحبة فريق عمل الفيلم.

ونشر ماجد، صورة له من الكواليس، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لجنة ثانوية عامة منازل.. قريبا إن شاء الله.. برشامة".

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول ظاهرة الغش في المدارس.

فيلم "برشامة" بطولة هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، طه دسوقي، ومصطفى غريب، حاتم صلاح، ومن تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، ومن إخراج خالد دياب.

هشام ماجد فيلم برشامة
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