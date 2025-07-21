حسام حبيب: علاقتي بـ شيرين زي الفل وهي صوت الوطن العربي مش صوت مصر بس

كتبت- منال الجيوشي

قال الفنان حسام حبيب، في لقاء تليفزيوني مع برنامج et بالعربي: "علاقتي بـ شيرين عبدالوهاب زي الفل"

وتابع حسام حبيب عقب حفله الغنائي بموسم جدة: "الأخوات بيتخانقوا والأصحاب بيتخانقوا، وإحنا والله العظيم لو الناس عرفت الخناقات اللي بينا، خناقات كلها تضحك وكلها بسيطة"

وأضاف حسام: "شيرين صوت الوطن العربي مش صوت مصر بس، وأنا بعتذرلها لو كنت زعلتها أو قولت أي حاجة تضايقها في يوم من الأيام"

واستكمل: "بالنسبة لي كواحد من معجبينها شيرين نجمتي المفضلة، هي صوت عبقري ميتعوضش"

وعن حفلها الأخير قال: "شيرين بتحترم جمهورها جدا، وكلنا ساعات مش بنبقى في كامل لياقتنا، وشيرين بتحب جمهورها جدا، وبتعتبر إن جمهورها دول أهلها، وأنا ساعات كنت بغير من جمهورها"

وأحيا الفنان حسام حبيب حفلا غنائيا يوم السبت الماضي، ضمن فعاليات موسم جدة، وعلى الرغم من إصابته بكسر في القدم، إلا أنه أصر على الغناء أمام الجمهور وظهر متكئا على عكاز