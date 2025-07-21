كيف علقت ياسمين عز على شائعات طلاق كريم محمود عبدالعزيز وزوجته؟

كتب- هاني صابر:

علقت الإعلامية ياسمين عز، على الشائعات المتداولة خلال الساعات الماضية حول طلاق الفنان كريم محمود عبدالعزيز وزوجته آن الرفاعي، وذلك رغم عدم تأكيد أو نفي أي منهما بشكل رسمي لما يتم تداوله بهذا الأمر.

وقالت ياسمين، ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "رغم إن أصحاب الخبر لم يعلنوه، إلا أن المواقع الإخبارية أعلنته، وقد يكون الخبر اتأكد بشكل ما".

وتابعت: "اللي عايزة أقوله، طول ما احنا عايشين فيه ناس هتطلق، وناس هتتجوز، وناس هتموت وناس هتحيا.. اللي يخصنا من الموضوع ده، لازم نحترم المساحة الشخصية الخاصة بكل شخص حتى ولو كان فنان أو نجم ، ففي النهاية هو إنسان، ولما بيتجوز بيكون كإنسان مش فنان".

واستكملت: "والفنان بينفصل ويطلق زيه زي أي حد، ويا ريت منجبش سيرة كريم محمود عبدالعزيز ونسيب الناس في حالها، خلاص قولنا الراجل طلق نقف ونعمل نقطة ومنتكلمش عنهم تاني، ونحترم الحياة الشخصية، وبلاش الحياة العامة تبقى مشاع وأي حد يهبشها، وأي حد يقول، مش عشان هو ميقدرش يدافع عن نفسه عشان كل كلمة محسوبة عليه، فنقعد نستبيح الحياة الشخصية".

وأضافت: "اتطلقوا ربنا يعوضهم، وإن شاء الله إذا فيه نصيب يرجعوا مرة تانية لبعض، أو ربنا يقدرلهم الخير هما الاتنين، لازم نحترم الحياة الشخحصية للناس ونقف عند هنا..منحللش ومنقولش مش موضوعنا، هو مش ابن خالتنا ولا قريبنا، هو فنانا المفضل الجميل المحترم وشوفنا منه كل احترام، فدورنا كجمهور في الحاجات اللي زي دي، ندعيله، ربنا يوفقك ويعوض عليكم".