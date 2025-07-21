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"وسط البحر".. ميرنا جميل تستمتع بإجازة الصيف بفرنسا والجمهور يعلق (صور)

03:18 م الإثنين 21 يوليو 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ميرنا جميل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها وسط البحر خلال استمتاعها بإجازة الصيف بفرنسا.

ونشرت ميرنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فيتامين".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، حتة سكر بجد، الجمال و الحلاوة ، قمر، إيه الشياكة دي، سكر، صيف جميل".

يذكر أن، ميرنا جميل شاركت مؤخرا في مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

ميرنا جميل فرنسا إجازة الصيف إنستجرام
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