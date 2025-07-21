صور- سيد رجب يتعرض لإصابة أثناء تصوير "شلة ثانوي"

كتبت- نوران أسامة:

تعرض الفنان سيد رجب، أحد أبطال فيلم "شلة ثانوي"- اسم مؤقت- لإصابة أثناء تصوير بعض مشاهد الأكشن في الفيلم

وأصيب الفنان سيد رجب، أثناء تصوير مشاهد في الصحراء، وأصر على استكمال التصوير بنفسه دون الاستعانة بدوبلير

ومن بين المشاهد التي قام بتصويرها سيد رجب بنفسه كانت قفزه من على مركب على ارتفاع نحو 7 أمتار، وأشرف على تصميم الأكشن الفنان عمرو ماجيفر

وخضع الفنان سيد رجب لفحص طبي بإحدى المستشفيات كما أوصى الأطباء بالراحة التامة.

وبدأ المخرج هشام الشافعي، تصوير فيلمه الجديد "شلة ثانوي" منذ فترة، بطولة النجوم بيومي فؤاد وسيد رجب، وفتحي عبدالوهاب.

ويضم الفيلم كوكبة من النجوم يجتمعون لأول مرة في عمل فني من بينهم شيرين رضا وأكرم حسني، من تأليف عبدالفتاح كمال.

الفيلم من إنتاج صفوت غطاس ومحمد فوزي، ويمثل عودة مهمة لهما إلى عالم السينما، بعد التركيز خلال السنوات الماضية في مجال الدراما.

ويدور الفيلم في قالب اجتماعي كوميدي، حول ثلاثة أشخاص يواجه كل منهم أزمة في مجاله تشعره بالمهانة وانعدام الجدوى، يقدمون على إثبات قدراتهم من خلال عمل مدوي، مبهر، وغير قانوني، فيما تنتهز سمسارة فاتنة الفرصة وتحاول توجيه خطتهم لأغراض خبيثة، تنجح في إحداث الشقاق بينهم، لكن الصداقة تنتصر في النهاية.