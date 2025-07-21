كتبت- منال الجيوشي

أشاد الموسيقار الكبير هاني شنودة بمهرجان العلمين الصيفي، مؤكدًا أن التنظيم والجمهور والإدارة ساهموا في نجاح الفعاليات، كما عبّر عن رأيه في المنافسة الفنية بين النجمين عمرو دياب وتامر حسني خلال موسم الصيف الحالي.

وقال “شنودة”، خلال لقائه مداخلة هاتفية على قناة الشمس: “مهرجان العلمين في منتهى الجمال، إحنا كفرقة المصريين عملنا حفلة هناك، وإن شاء الله نعمل حفلة تانية".

وتابع: قابلنا جمهور محترم جدًا، والإدارة كانت حكيمة ومنضبطة، والأهم إن الناس كانت فاهمة هي جاية ليه… وده بيفرق جدًا.

وحول المنافسة بين عمرو دياب وتامر حسني هذا الصيف، قال شنودة مازحًا: "بص حضرتك… إنت بتكلمني في حاجة محسومة! يعني لما يبقى قدامك مانجا وبطيخ وأناناس… تختار إيه؟ كله طبعا.

وأضاف: مافيش مقارنة بين الاتنين، كل واحد في مكانه، بس عمرو دياب حاجة تانية خالص.

ووجّه شنودة رسالة مباشرة للهضبة قائلاً: "برافو عليك يا عمرو، وبرافو عليك تاني، كتير من أعمالك هيفضل موجود بعد ما كلنا نمشي، ربنا يديك الصحة، وإبداعك مش هيخلص”.

وفي ختام حديثه، علّق الموسيقار الكبير على مشاركة ابنة عمرو دياب في إحدى أغانيه، قائلًا: “عمرو دياب عمل حاجة كان لازم تتعمل. فرانك سيناترا خلى بنته تغني معاه، وفكرة إن البنت تغني مع أبوها دي بتخلق رابط وإحساس ماكناش متوقعينه، وده شيء جميل ومؤثر جدًا”.