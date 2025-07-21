نويل خرمان تغني لفلسطين في مهرجان الحمامات

كتبت- منال الجيوشي

حلّت الفنانة الفلسطينية نويل خرمان ضيفة على مهرجان الحمامات الدولي في دورته التاسعة والخمسين التي تقام في الفترة من (11 يوليو ـ 13 أغسطس)

وافتتحت نويل السهرة بأغنية "هذا أنا"، ورافق الفنانة الفلسطينية في هذا العرض مجموعة موسيقية تونسية بقيادة عازف الكمان عطيل معاوي ومحمد بن صالحة على الناي، ومحمد علي العش على الدرامز إلى جانب عازف الإيقاع بشير النفاتي وعبد العزيز الشريف على الباص وخليل جماعة على الغيتار وبشير غربال على البيانو أورغ. أما الكورال فقد ضم الثنائي أسماء الشريف وآمنة زين.

كما قدمت أغنية "يا لالي"، "لاموني اللي غاروا مني"، "سيدي منصور"، "كتير بكيت"، "آن الأوان"