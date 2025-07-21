آمال ماهر: "عمري ما لبست فستان فرح.. وعندي ولد"

كتب- هاني صابر:

كشفت المطربة آمال ماهر، سبب ارتدائها فستان فرح بأغنيتها "خبر عاجل" التي تعد احدى أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "حاجة غير".

وقالت آمال ماهر، ببرنامج "أجمد 7" على راديو "نجوم إف إم": "حبيت أشارك كل بنت فرحتها بهذه الأغنية وهو يوم مميز جدا في حياة كل فتاة بالتأكيد".

وتابعت: "خاصة وأنا عمري ما لبست فستان فرح وعشان كدة كنت سعيدة بالتجربة، وأنا عندي ولد لكن لم أقم بعمل فرح".

واستكملت: "الأغنية هديتي لكل بنت في يوم فرحها، والأغنية كلامها دارج جدا وليس معقد مثل كلام البنات مع بعض وأحببت المعاني الطبيعية في الأغنية وهي أكثر حاجة شدتني لها، فهي مميزة وفي منتهى البساطة".

وأضافت: "(خبر عاجل) كانت رابع أغنية أسجلها في الألبوم وأول أغنية كانت (مضمونة)، ومع بدء الدعاية نزلت الصورة بالفستان الأبيض فحصل لغط كثير على الصورة فقلت أقدم طرح الأغنية الأول والناس تفهم إنها أغنية وليست أمر آخر ثم أطرح باقي أغنيات الألبوم تباعا".