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إلهام صفي الدين تتصدر التريند لهذا السبب

01:14 م الإثنين 21 يوليو 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الهام شاهين ترقص مع الهام صفي الدين ابنة شقيقتها (3)
  • عرض 13 صورة
    الهام شاهين ترقص مع الهام صفي الدين ابنة شقيقتها (2)
  • عرض 13 صورة
    لحظات حب ورقص تجمع الهام شاهين والهام صفي الدين (1)
  • عرض 13 صورة
    الهام شاهين ترقص مع الهام صفي الدين ابنة شقيقتها (5)
  • عرض 13 صورة
    الهام شاهين ترقص مع الهام صفي الدين ابنة شقيقتها (4)
  • عرض 13 صورة
    لحظات محبة تجمع الهام شاهين والهام صفي الدين (1)
  • عرض 13 صورة
    لحظات حب ورقص تجمع الهام شاهين والهام صفي الدين (2)
  • عرض 13 صورة
    الهام شاهين ترقص مع الهام صفي الدين ابنة شقيقتها (6)
  • عرض 13 صورة
    لحظات محبة تجمع الهام شاهين والهام صفي الدين (2)
  • عرض 13 صورة
    الهام شاهين وايناس شاهين وابنتها الهام صفي الدين
  • عرض 13 صورة
    لحظات ود وحب تجمع الهام شاهين وابنة شقيقتها الهام صفي الدين
  • عرض 13 صورة
    الهام شاهين والهام صفي الدين
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كتب- هاني صابر:

تصدر إسم الفنانة الشابة إلهام صفي الدين ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها مع خالتها وهما ترقصان سويا في أحدث ظهور لها.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أمورتي الحلوة بقت طعمة ولها سحر جديد .. لها خفة روح لما بتضحك بتروح لبعيد".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "خسيتي يا إلهام، الحلوين بزيادة، قمرات أوي، الجميلات، عسلات".

يُذكر أن، إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر.

بينما كانت آخر أعمال إلهام صفي الدين فيلم "عنب" بطولة أيتن عامر إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي،محمود حافظ، وإخراج أحمد نور.

إلهام صفي الدين إلهام شاهين إلهام شاهين وإلهام صفي الدين رقص إلهام صفي الدين
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