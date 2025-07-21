كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان كريم محمود عبدالعزيز، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد تداول شائعات حول انفصاله عن زوجته آن الرفاعي.

ومن جانبه، حاول "مصراوي" التواصل مع كريم محمود عبدالعزيز، لتأكيد أو نفي الشائعات المتداولة، إلا أنه لم يرد على هاتفه.

ونستعرض لكم معلومات عن آن الرفاعي في السطور التالية:

- وقعت قصة حب بينها وبين كريم محمود عبدالعزيز.

- تزوجت من "كريم" عن حب عام 2011.

- والدها هو رجل الأعمال مجدي الرفاعي.

- ليست لها علاقة بالوسط الفني.

- لديها 3 بنات من زوجها كريم محمود عبدالعزيز هن: كندة وخديجة وحبيبة".

- تعد آن الرفاعي سيدة أعمال في الأزياء والموضة.

- أسست علامة تجارية باسمها تقدم من خلالها تصميمات كاجوال.

- اختارت منذ زواجها من كريم محمود عبدالعزيز أن تكون بعيدة عن الأضواء والكاميرات.