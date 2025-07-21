نادية رشاد تكشف كواليس انفصالها عن محمود الحديني: حالتي الصحية لا تسمح

كتبت- منال الجيوشي

كشفت الفنانة نادية رشاد، كواليس انفصالها عن زوجها الفنان محمود الحديني، مؤكدة أنها اتخذت هذا القرار بعد سنوات طويلة من التفكير العميق، مشيرة إلى أن قرار الانفصال لم يكن سهلاً على الإطلاق.

وقالت نادية رشاد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، إنها قررت الانفصال بعدما تقدمت في السن وشعرت بعدم قدرتها على أداء دور الزوجة كما ينبغي، قائلة: "كان من الصعب عليّ صعود الطابق الثالث دون وجود أسانسير، كما أنني كنت بحاجة إلى إجراء جراحة لتغيير مفصل في قدمي، ولكن الطبيب أخبرني أن حالتي الصحية لا تسمح بذلك".

وأضافت الفنانة نادية رشاد أن المخرجة إنعام محمد علي تُعد من أقرب الشخصيات إلى قلبها، مشيدة بتميزها في اختياراتها الفنية، قائلة: "إنعام محمد علي كانت قريبة مني جدًا، وأكثر ما كان يميزها هو اختياراتها الفنية الوطنية التي تُقدّر قيمة الكلمة ولم تركض يومًا خلف المادة أو الشهرة، فهي شخصية قريبة مني لأنها كانت تنتقي نفس نوعية الأعمال التي كنت أميل إليها".